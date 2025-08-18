Van’ın İpekyolu, Tuşba ve Erciş İlçelerinde mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait 47 adet iş yeri açık teklif usulü ile kiraya verilecek. Bazı ilçelerdeki kiralama 1 yıllık iken bazılarında ise 10 yıllık olacak.

Van Büyükşehir Belediyesi söz konusu kiralama için ilan yayımladı. İlanda, “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan 47 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddeleri doğrultusunda kiraya verilecektir.” denildi.

10 YIL KİRALANACAK İŞ YERLERİ

Söz konusu ilanda, İpekyolu ilçesinde Aşağı Norşin mahallesi eski emniyet karşısı Kurtuluş Parkı, Bahçıvan mahallesi Peynirciler Çarşısı, Bahçıvan mahallesi eski Özalp durağı, Bostaniçi Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı, Şerefiye Mahallesi Aydın Talay Yer Altı Çarşısında bulunan 15 iş yeri, Erciş ilçesinde ise, Aşağı Işıklı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminal binasında 5 iş yeri olmak üzere toplamda 20 iş yeri açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiralanacak.

1 YILLIK KİRALANACAK İŞ YERLERİ

İlanda, Tuşba ilçesinde İstasyon Mahallesi Şehirlerarası Otogar Terminali ve İstasyon Mahallesi Kuzey İlçe Otogar Terminalinde 20 işyeri, İpekyolu ilçesinde ise Hacıbekir Mahallesi Sebze Halinde 7 işyeri toplamda 27 iş yeri 1 yıllık olarak kiralanacak.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

İpekyolu ve Erciş ilçelerindeki 10 yıllık olarak kiralanacak 20 iş yeri için ihale 27 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da, Tuşba ve İpekyolu ilçesinde 1 yıllık olarak kiralanacak olan 27 iş yeri için ise aynı gün saat 14.00’te açık teklif usulüyle Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

- Kiralanacak yeri gördüğüne dair dilekçe,

-İkametgah adresini gösterir adres beyanı ve kimlik kartı,

-İmza Beyanı (Noter Onaylı),

-Adli Sicil Kayıt Belgesi (Yeni alınmış olmalı tüzel kişiliğin hakim ortağı veya müdürüne ait),

-Geçici Teminat Makbuzu,

-Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak).

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.