Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ki toplam 15 mahallede bulunan 29 taşınmaz açık teklif usulü ile satılacak.

Satış ile ilgili yayımlanan ilanda İpekyolu İlçesinde; Bakraçlı, Çitli, Karagündüz, Yukarı Gölalan, Erçek(Gündoğdu), Şafak, Yukarı Güneyce ve Vali Mithatbey Mahallerinde 8 taşınmaz, Edremit ilçesinde; Bakacık mahallesinde 1 taşınmaz ve Tuşba ilçesinde ise; Bardakçı, Dilimli, Derebey, Yumrutepe, Yaylıyaka ve Bağdaşan mahallerinde 6 taşınmaz olmak üzere toplamda 15 mahallede arsalar satılacak.

İHALE TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

Van’ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde satışı gerçekleştirilecek taşınmazlar için ihale 20 Ağustos Çarşamba günü saat 09.00’da yapılacak.

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Hazineye ait taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mahallesi Yeni Toki 1.Cadde No:18 Edremit/ Van) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

- Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge,

- Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge,

- Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir),

-İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir,

- Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır,

- Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.ilan.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir.