Konu ile ilgili olarak Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Büyükşehir Belediyemiz UKOME kararıyla, Hafıziye Mahallesi Şehit Osman Çavuş Caddesi üzerinde Salı günleri kurulan Salı Pazarı ve Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Hidayet Caddesinde Cumartesi günleri kurulan Semt Pazarlarının günleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Kent trafiğindeki yoğunluk, cadde üzerinde bulunan eğitim kurumlarının fazlalığı ve vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate alınarak yapılan düzenleme kapsamında;

📍Salı günleri Hafıziye Mahallesi Şehit Osman Çavuş Caddesi üzerinde kurulan pazarın artık hafta sonu Cumartesi günleri aynı yerinde kurulmasına,

📍Cumartesi günleri Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Hidayet Caddesinde kurulan Pazar yerinin ise Salı günleri aynı yerinde kurulmasına karar verildi” denildi.