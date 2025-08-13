Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve ilk maçında galibiyetle tanışan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Pazar günü Esenler Erokspor’u ağırlayacak.

Lige galibiyetle başlayarak moral bulan temsilcimiz, Esenler Erokspor karşısında da galibiyeti kovalayacak.

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kendi tesislerinde Esenler Erokspor’la karşılaşacak olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde çalışmalarını sürdüren temsilcimiz Van Spor FK, iç sahadaki ilk maçında da 3 puan almak istiyor.

VAN SPOR TARAFTARLARI MAÇA GİREMEYECEK

İmaj Altyapı Vanspor FK’nin geçen sezondan kalan 3 haftalık seyircisiz oynama cezası nedeniyle Van Spor taraftarları maça alınmayacak.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Esenler Erokspor maçı 17 Ağustos Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.