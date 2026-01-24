Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün ve önümüzdeki 5 gün kar yağışı gözükmüyor. Ancak soğuk havaların etkisini sürdürdüğü kentte çığ tehlikesi ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılar devam ediyor.

Meteoroloji tarafından çığ tehlikesine ilişkin yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Buzlanma ve don olayı için de uyaran Meteoroloji; “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu