Van Yüzüncü yıl Üniversitesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda stant açarak öğrencilere tercih danışmanlığı ve üniversite tanıtım hizmeti sundu.

11 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00’te başlayan etkinlik, bugün (13 Ağustos Çarşamba) saat 18.00’de sona erdi.

Tanıtım etkinliğiyle ilgili Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Cesim Aladağ, etkinliğin üniversite tercih sürecindeki gençlere destek olmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

AMAÇ, BİLİNÇLİ TERCİHLER YAPILMASINI SAĞLAMAK

Etkinliğin, ‘2025 YKS Tercih Rehberliği ve Üniversite Tanıtım Günleri’ kapsamında planlandığını belirten Cesim Aladağ, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, şehrimizdeki ve çevre illerden gelen gençlerimize yönelik, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli hocamızın talimatları doğrultusunda bir tercih danışmanlığı ve tanıtım etkinliği düzenledik. Bu kapsamda, akademik ve idari birimlerimizle birlikte Van Valiliğinden alınan izinle Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı’nda bir etkinlik alanı oluşturduk. Van İŞKUR İl Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak tercih danışmanlığı hizmetini yürüttük” dedi.

“TERCİH SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETİ VERİLİYOR”

Üniversitenin 38 akademik biriminden yaklaşık 120 akademik personelin tanıtım gününde görev aldığını aktaran YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Aladağ, “Öğrencilerimize bölümlerimiz ve programlarımız hakkında detaylı bilgiler veriyoruz. Etkinlik alanında oluşturulan 6 farklı masada, tercih danışmanlığı hizmeti verildi. Her masada ayrı hizmet sunulurken, öğrencilerin bilinçli tercih yapabilmesi için hem programlar tanıtılıyor hem de tercih sürecinde rehberlik sağlanıyor.” sözlerine yer verdi.

“ÜNİVERSİTENİN İDARİ YAPISI, SOSYAL- KÜLTÜREL VE SPORTİF YAŞAM ALANLARI TANITILDI”

Üniversiteye bağlı birçok müdürlüğün tanıtımda aktif rol aldığını belirten Aladağ, “Rehber öğretmenlerimiz, Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, İŞKUR Kariyer Danışmanları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinden gelen uzmanlarla birlikte görev aldı. Bu çalışmalar, üniversitemizin Rehberlik Araştırma Merkezi Koordinasyonunda yürütüldü. Bu şekilde üniversitemizin idari yapısı, sosyal, kültürel ve sportif yaşam alanları öğrencilere tanıtılmış oluyor. Bu kapsamda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Medya İletişim Merkezi Müdürlüğü, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Kariyer Gelişme Merkezi Müdürlüğü ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü gibi birimler rol aldı.” diye kaydetti.

Etkinliğe ilk günden itibaren yoğun ilgi olduğunu belirten Aladağ, sözlerini şöyle tamamladı;

“3 günlük etkinliğimize 11 Ağustos’ta başladık. İlk iki günde yüzlerce öğrencimize tercih danışmanlığı hizmeti verdik. Tercih rehberlerimiz öğrencilerle birebir ilgilenerek yol gösterdi. Yoğun ilgi vardı...”