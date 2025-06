Doğu Anadolu Bölgesi ve Van’da ilk kez hayata geçirilen fuar, Türkiye’nin farklı kentlerinden getirilen hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilenmesiyle açıldı.

Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı’nda gerçekleşen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kırgız halk oyunları gösterisi sunuldu ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

BAŞSAVCI KARAHAN, “CEZA İNFAZ SİSTEMİNİN AMACI TOPLUMA KAZANDIRMAKTIR”

Fuar açılışında konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, “Ceza infaz yasalarımızın temel amacı, hükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılmasıdır. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu olarak hükümlülere çeşitli iş kollarında çalışma imkanı sunuyoruz. Böylece kendilerine bir meslek edinme ve hayatlarını yeniden inşa etme fırsatı sağlıyoruz. Bu çalışmalar, onların topluma entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Van’da böyle bir organizasyonun yapılması gurur verici.” dedi.

GEZGİNCİ: “TOPLUMA DÖNÜŞÜM İÇİN ÜRETİYORUZ”

İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci konuşmasında kurumun misyonuna dikkat çekerek, “Van’da ilk kez düzenlediğimiz İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün sadece bir fuar açmıyoruz; aynı zamanda ceza infaz kurumlarımızda yürütülen üretim faaliyetlerini toplumla buluşturuyor, mesleki eğitim ve sosyal sorumluluk değerlerimizi görünür kılıyoruz. 372 iş yurt müdürlüğüyle ülke çapında geniş bir üretim yelpazesi sunuyoruz.” dedi.

“ÜLKEMİZİN KALKINMA HEDEFLERİNE KATKI SUNUYORUZ”

Başkan Gezginci konuşmasının devamında, “Yerli hammadde ve iş gücüyle, yüksek kalite anlayışıyla üretim yaparak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunuyoruz. Geleneksel üretim kalıplarını aşarak, makine imalatı, tekstil ve gıda gibi alanlarda dijital dönüşümle uyumlu, modern üretim hatları kuruyoruz. Ceza infaz kurumlarını birer kalkınma merkezine dönüştürüyoruz. Çünkü bir hükümlünün hayatına dokunmak, bir ailenin geleceğine umut olmak, bir ürün üretmek ise ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktır.” sözlerine yer verdi.

MİLLETVEKİLİ KAYATÜRK: “KURUM KENDİ KENDİNE YETEBİLECEK SEVİYEYE ULAŞTI”

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, “Türkiye'nin her bölgesinde toplam üretim kapasitemizi artırmadıkça, bugün ileri seviyelere ulaşmış ülkelerle yarışma şansımız olamaz. Bu nedenle üretim, toplumun her katmanında yaygınlaşmalı. Az önce buraya geldiğimde kurumla ilgili bilgiler aldım. Başkan vekilimiz, üzerindeki takım elbise dışında her şeyin İş Yurtları Kurumu tarafından üretildiğini söyledi. Bu, kendi kendimize yetebilecek bir seviyeye ulaşmamız açısından çok önemli bir aşama.” dedi.

Kayatürk ayrıca, çocukluk yıllarından beri bilinen savat gümüşçülüğünün hükümlüler eliyle yeniden canlandırılmasını da “son derece değerli ve gurur verici” olarak değerlendirdi.

VALİ BALCI: “HER İNSANIN BİR MESLEĞİ OLMALI”

Van Valisi Ozan Balcı ise konuşmasında, “İş Yurtları Kurumu’nun ürün ve el sanatları fuarının açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu fuar; üretim, alın teri ve insanların meslek edinmesi demek. Kısaca, ülkemizin üretimine katma değer sağlamak demek. Bu açıdan son derece anlamlı ve değerli bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy, “Yeryüzüne gelip de bir lokma ekmek parası kazanamayan, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası olur” sözü meslek edinmenin önemini çok iyi vurguluyor.” diye kaydetti.

Vali Balcı konuşmasının devamında, “Herkesin bir yeteneği var. İş Yurtları Kurumu, bu anlamda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Allah yollarını açık etsin. Bu vesileyle Adalet Bakanımıza, İşyurtları Kurumu Başkanımıza, ekip arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vanlı hemşerilerimize de sesleniyorum: Burada çok güzel ürünler var. 81 ilimizden herkesi, Cumhuriyet Meydanı’ndaki bu fuarda İş Yurtları Kurumu’nun el sanatları ve ürünlerini görmeye davet ediyorum.” sözlerine yer verdi.

Kurdele açılışı ile başlayan fuar protokol üyelerinin stantları gezmesiyle devam etti.

Fuar, 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar açık olacak.