Van Valisi Ozan Balcı, Türkiye’nin en önemli düve üretim merkezinin Van’da kurulduğunu söyleyerek, bunun sadece Van’ın değil bölgenin de hayvancılığını güçlendireceğine işaret etti.

Van’da Van Valiliği öncülüğünde, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Ticaret Borsası işbirliğinde kurulan Düve Üretim Merkezi ile yerli hayvan ırklarının ıslah edilerek karkas ağırlığının 350-400 kiloya çıkarılması hedefleniyor.

Vali Balcı, merkezin aynı zamanda, Doğu Anadolu’da hayvancılığı ve istihdamı güçlendireceğine vurgu yaptı.

“TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ DÜVE ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ”

Vali Ozan Balcı, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve valiliğimizle beraber, yine milletvekillerimizin destekleriyle beraber Türkiye'nin en önemli düve üretim merkezlerinden biri olarak planladık. İlgili firmalarla sözleşmeler de imzalandı. Bu merkezde, ortalama 230-250 kg olan hayvan ırklarını ıslah ederek karkas ağırlığını 350-400 kg’a çıkaracağız. Ayrıca sperma merkezleri kurulacak. Bu proje, sadece Van’a değil, Doğu Anadolu’nun hayvancılığına da katkı sağlayacak ve istihdamı artıracak.” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çiftçilere 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli, sıfır faizli 15 düve desteği veriliyor. Ayrıca, 235 bin koyun dağıtılan küçükbaş hayvancılık projesi, 500 milyon TL’lik tohum desteği sağlandığını belirten Balcı, 2 milyon 500 bin meyve fidanı dikimi, mera ıslahı, sulama kanalları ve gölet inşaatları yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bahçesaray’da alabalık üretim tesisi kurulacağını aktaran Vali Balcı, bu projelerin Van’ı tarım ve hayvancılık merkezi yapacağını ifade etti.

Vali Ozan Balcı, “Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle başlayan, 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli, sıfır faizli 15 düve desteği projesi hayata geçti. Düveler çiftçilerimize ulaşmaya başladı. Bu, tarım ve hayvancılık için büyük bir yatırım. Ayrıca, küçükbaş hayvancılıkta 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli, sıfır faizli koyun kredisi ile 2 bin 400 aileye 235 bin koyun dağıttık. 500 milyon TL’lik sertifikalı tohum desteği, 10 gölet inşaatı, 3,5 milyon meyve fidanı dikimi ve meraların ıslahı gibi projelerle tarımı güçlendiriyoruz.

Bahçesaray’da alabalık yavrusu ve yumurtası üretim tesisi kuruyoruz. Arıcılık, çilek ve meyvecilik gibi alanlara da destek veriyoruz. Kırsal kalkınma kredileri ve sübvansiyonlarla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu düve üretim merkezi, Van’ımıza ve bölgemize hayırlı olsun. Tarım Bakanımıza, Et Üreticileri Birliği’ne ve çiftçilerimize teşekkür ederiz.” diye konuştu.