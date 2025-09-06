Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin konaklama verilerini yayımladı. Bakanlık belgeli tesislerin oda ve yatak sayılarının illere göre dağılımını gösteren istatistiklerde, işletme belgeli, yatırım belgeli ve basit konaklama işletme belgeli tesislerin verileri raporlandı.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 7 bin 707 oldu. Aynı dönemde işletme belgeli oda sayısı 572 bin 853 olurken, yatak sayısı ise 1 milyon 202 bin 578 olarak raporlarda yer aldı.

Aynı dönemde Van’da ise işletme belgeli tesis sayısı bir önceki aya göre artış göstererek 53’ten, 54’e çıktı. Van’da bakanlık işletme belgesi onaylı tesislerde yer alan oda sayısı 2 bin 156, yatak sayısı ise 4 bin 439 oldu.

Bu dönemde Türkiye genelinde, yatırım belgeli tesis sayısı 621 olarak kayıtlarda yer alırken, oda sayısı 65 bin 927, yatak sayısı ise 146 bin 194 olarak açıklandı. Van’da ise yatırım belgeli tesis sayısı 11, oda sayısı 621, yatak sayısı ise bin 235 olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla bakanlık tarafından işletme belgesi almış tesis 76 tane ile Kars’ta yer alırken, Van ise 54 onaylı tesis ile ikinci sırada yer aldı.

2025 yılı Ağustos ayında Türkiye geneli basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 13 bin 607 olurken, oda sayısı 300 bin 614, yatak sayısı ise 606 bin 787 oldu.

Van’da basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 38 olarak açıklanırken, oda sayısı bin 246, yatak sayısı ise 2 bin 492 olarak kayıtlarda yer aldı.