Van Valisi Ozan Balcı, kentte devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verirken, Van’a yapılacak olan yeni otogarın da çalışmalarına başlandığını söyledi.

Van’ın kalkınma sürecine katkı sağlayan projelerin ilerleyişini değerlendirmek ve gelecek adımları planlamak adına yapılan programda Van Valisi Ozan Balcı, Van – Erciş yolu üzerinde, 162 dönüm arazi üzerine yapımına başlanan yeni sebze halinin bulunduğu bölgenin ilerisinde yine Van-Erciş yolu üzerinde modern bir otogarın yer alacağını söyledi.

Vali Balcı; “Erciş yolu üzerinde yeni bir terminal yapıyoruz, yeni otogar şehrimize değer katacak. Hayırlı uğurlu olsun Allah kaza bela vermesin.” dedi.