Farklı illerde yeni müzelerin açılması, "MüzeKart" uygulaması ve diğer teknolojilerin hayata geçirilmesi, gece müzeciliğinin yaygınlaşması ve yurt dışına kaçırılan birçok eserin ülkeye getirilmesiyle Türkiye'de müze ve ören yerlerinde hareketlilik her geçen yıl artıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl ülkedeki müze sayısı 636'ya, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 61 milyon 687 bin 726'ya ulaştı.

Artan müze ve müze ziyaretçi sayılarına paralel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir son 5 yılda toplam 9 milyar lirayı aştı.

Salgının etkileri aşıldı, gelirler arttı

Kovid-19 salgının yaşandığı 2020 ve 2021 yıllarında müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir önceki yılların altında kaldı.

Söz konusu ziyaretlerde 2019'da 744 milyon 235 bin 981 lira olarak hesaplanan gelirler, ülkeler ve şehirlerarası seyahatlerinin sınırlandırılmasıyla 2020'de 169 milyon 308 bin 387 liraya geriledi.

Gelirler 2021'de bir önceki yıla göre artarak 362 milyon 270 bin 93 liraya ulaşsa da salgın öncesi dönemin altında kaldı.

Kovid-19 salgınının ulaşım üzerindeki etkilerinin kalkmasıyla 2022'de gelirler, 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 liraya ulaştı.

Bir sonraki yıl 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 lira olan Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir toplamı, geçen yıl ise 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lirayı buldu.

Böylece 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda gelirler 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira oldu.

"MüzeKart" satışları da arttı

Bakanlık tarafından satılan "MüzeKart" sayısı da bu dönemde büyük bir artış gösterdi.

Salgın etkisinin yaşandığı 2020'de 758 bin 509 kart satılırken, bu sayı geçen yıl 5 milyon 964 bin 575'e çıktı. 2020-2024'ü kapsayan 5 yıllık dönemde satılan kart sayısı ise 15 milyon 667 bin 7 oldu.