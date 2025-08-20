32 saat sürecek olan eğitimin 28 saati fiziki, 4 saati ise online olarak gerçekleştirilecek. Hukukçuların (en az 5 yıl mesleki tecrübesi olanlar), meslek mensuplarının (mali müşavir, mühendis vb. en az 5 yıl meslek tecrübesi olanlar) ve sektör mensuplarının (en az 10 yıl meslek odası kaydı olanlar) başvuru yapabileceği eğitimde; genel olarak arabuluculuk, tahkim ve MED-ARB, temel tahkim bilgileri, tahkim anlaşması, tahkim yargılaması, tahkim yargılamasının sona ermesi ve uygulama dersleri verilecek.

Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş, Doç. Dr. Serhat Eskiyörük ve Av. Arb. Hasan Hüseyin Alparslan tarafından verilecek ücretli eğitimin; fiziki dersleri 12-15 Eylül tarihlerinde, online dersi ise 20 Eylül tarihinde yapılacak.

Hakem listesinde görev alabilmek adına katılımın zorunlu olduğu eğitimin başvuruları Van TSO’da devam ediyor.