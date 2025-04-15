Türkiye’de nisan ayında görülen ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ve soğuk hava dalgası, Van’da meyve ve sebzeleri etkilemedi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, Türkiye’nin özellikle 11 Nisan tarihinden itibaren çok ciddi bir soğuk hava dalgasına maruz kaldığını ve don olayları gerçekleştiğini belirterek, "Özellikle Orta Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşmak üzere bu olaylar yaşandı.

Soğuk hava ve don olaylarının ilimizi şu ana kadar etkilemediğini tespit etmiş durumdayız. Sadece Çaldıran, Başkale hattında çok hafif derecede etki gördü ve orada da hububatlar daha toprakla buluşmadığı için tarım anlamında zayiatsız atlattık. Önümüzdeki süreci de sahada bütün ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Çiftçilerimize yönelik eğitim ve bilgilendirme sürecimiz devam ediyor. Çok şükür bir olumsuzluk yaşamadık" dedi.

Van’da meydana gelen fırtınanın bazı ahırlarda hasar oluşturduğunu da hatırlatan Şişman, "Özalp ve Gürpınar’da sınırlı sayıda işletmelerimizin çatıları uçtu. Onlarla ilgili de hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.