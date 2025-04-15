Van Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. Yaşlı vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için Engelli ve Yaşlı Dairesi Başkanlığı tarafından yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlı bireylere yönelik konser düzenlendi.

Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yaşlı bireyler Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından verilen konserde gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılan bireyler, Van Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen tüm personellere teşekkür etti. Program, öğle yemeği ikramıyla son buldu.