Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki ani değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve oto gaz fiyatlarındaki değişiklikleri yakından izlerken, son gelişmeler yeniden zam beklentisini gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ek gümrük vergileri, dünya genelinde ticaret dengelerini sarstı. Bu durum, petrol başta olmak üzere birçok emtia fiyatında sert düşüşlere yol açtı. Brent petrol fiyatı, yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez 60 doların altına gerileyerek piyasaları şaşırttı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansıdı ve geçtiğimiz hafta yalnızca benzinde toplam 3,6 TL'lik bir indirim yapıldı.

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Ancak bu düşüş uzun sürmedi. Gümrük vergilerinin 90 günlüğüne ertelenmesinin ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününde benzine 82 kuruşluk bir zam geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde yeni bir zam yapılması bekleniyor.