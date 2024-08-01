Van Spor Futbol Kulübü'nün yeni sezon için bir çok firma ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Van Spor'un kaynak oluşturmasında büyük katkı sağlayan sponsorlar, kulübün resmi hesaplarından paylaşıldı.

Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, "Van Spor olarak bir çok sponsor ile anlaşmış bulunmaktayız. Bizler yönetim olarak elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Bizim yönetim olarak maddi destek vermemiz yetmez. Bir birinden önemli transferler yapıyoruz. Çok büyük bütçeler harcıyoruz. Bu bütçeleri harcarkende bir yandan da kaynak oluşturuyoruz. Kulübümüze sponsor olarak destekte bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Biz büyük bir camiayız. Bu yolun sonu da şampiyonluk olacak." ifadelerine yer verdi.

İşte Van Spor'un yeni sponsorları:

İsim sponsoru: Artı Değer İnşaat

Göğüs reklam sponsoru: Turgut Fırat

Sırt reklam sponsoru: Reform İnşaat

Kol reklam sponsoru: İmaj Altyapı & Üst Yapı

Şort reklam sponsoru: Çevre İnşaat Mühendislik

Van Spor'dan teşekkür paylaşımları: