Grubunda zirve mücadelesi veren Artı Değer Van Spor FK, sahasında Somaspor’u ağırlıyor. Maça dakikalar kala her iki takımın da maç kadroları belli oldu.

VAN SPOR

Ev sahibi siyah – kırmızılı temsilcimiz sahaya; Kurtuluş Yurt, Medeni Bingöl, Burak Kavlak, Onur Özcan, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Muhammed Ali Doğan, Mert Örnek, Harun Kavaklıdere ve Fuat Bavuk 11’i ile çıkacak.



YEDEKLER:

Cantuğ Temel, Sedat Ablak, Yusuf Abdioğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Rıdvan Dönmez, Bekir Can Kara, Sergen Yatağan, Kerem Çağatay, Hasan Bilal, Batuhan Kör.

SOMASPOR

Somaspor’un sahaya çıkacağı ilk 11 ise şu şekilde; Onur Tekin, Mahmut Şat, Yiğit Utku Gök, Aykut Çolakoğlu, Yasin Yıldız, Erdem Aygül, Kamil Fidan, Kenan Fakılı, Caner Cengiz, Kadir Karış ve Rahmi Anıl Başaran.

YEDEKLER: Eran Şenol, Cemil Devrim, Hakan Öztürk, Ceyhun Çoban, Yusuf Delen, Hasan Ali Adıgüzel, Okan Karaman, Soner Ulusoy, Enes Aydın, Murat Şevik.