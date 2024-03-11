TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftalar ilerledikçe heyecan artıyor. Ligin 30. haftasını bay geçen ve bu nedenle maç yapmayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK 59 puanla 2. sırada bulunurken, lider Esenler Erokspor, deplasmanda Ankaraspor ile 0 – 0 berabere kalarak 1 puana razı oldu ve puanını 64’e çıkardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zorlu lig maratonunun bitimine 8 hafta kala takımlar da hedeflerini bir kez daha gözden geçiriyor.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligin son haftasına kadar şampiyonluğu kovalama niyetini ortaya koyarken, önündeki maçları kazanıp Esenler Erokspor’un puanlar kaybetmesini bekleyecek.

Esenler Erokspor ligin bitimine 8 hafta kala en yakın takipçisi AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin 5 puan önünde bulunuyor. Lider 64 puana sahipken, AcnTurk Sigorta Van Spor FK 59 puanla 2. sırada yer alıyor. 3. sırada ise, çıkışını sürdüren Bucaspor 1928 bulunuyor ve 57 puana sahip.

30. HAFTA SONUÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 30. hafta maçları şu şekilde sonuçlandı;

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 1-0 Kırklarelispor Futbol A.Ş.

Ankaraspor 0-0 Esenler Erokspor

Bucaspor 1928 3-2 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

10.03.2024 14:00 Nazilli Belediyespor 2-2 1461 Trabzon Fk

10.03.2024 14:00 Altınordu 3-0 Zonguldak Kömürspor A.Ş.

10.03.2024 14:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 2-1 Diyarbekir Spor A.Ş.

10.03.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. 1-0 Hes İlaç Afyonspor Kulübü

Bursaspor 2-2 Serik Belediyespor

Ankara Demirspor 1-0 Kırşehir Futbol Spor Kulübü

PUAN DURUMU

30. hafta itibari ile TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta puan sıralaması da şu şekilde gerçekleşti;