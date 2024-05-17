Van Spor'un Bursaspor maçı sonrası aldığı haksız ceza nedeniyle TFF'ye yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. TFF, Van Spor FK Teknik Direktörü Ümit Bozkurt'un 3 maçlık men ve para cezasını kaldırdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan Van Spor FK, "Bursaspor maçı sonrası takımımızın sahadan çekilmesinin ardından Teknik Direktörümüz Ümit Bozkurt'a verilen 3 maç, müsabaka men cezası, camiamızın ve kulüp hukukçularımızın mücadelesi neticesinde kaldırılmıştır. Emeği geçen kulüp yöneticilerimize ve kulüp hukukçularımıza Van Spor camiası adına teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Serik Belediyespor'un Eroksoır maçına U-19 takımıyla çıkmasını Van Spor FK protesto etmiş, Bursaspor maçının ilk 30 saniyesi sahada hareketsiz kalmış ve maçın 21. Dakikasında sahayı terk etmişti. 3-0 Mağlup sayılan Van Spor'un 3 puanı da silinmişti. TFF, Van Spor FK Teknik Direktörü Ümit Bozkurt'un takımı sahadan çektiğini iddia etmiş, 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti. Van Sporlu hukukçuların yaptığı savunma ve maç gününe ait izletilen görüntüler sonrası TFF hata yaptığının farkına varıp itirazı kabul etti. Bozkurt hakkında verilen ceza, TFF tarafından geri alındı.