TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor, ligin ilk maçında sahasında Belediye Derincespor ile karşı karşıya geldi. 37. dakikada Berat Kartal'ın kaydettiği golle 1-0 geriye düşen ve ilk yarıda soyunma odasına bu skorla giden Van Spor, maçın ikinci yarısına etkili başladı. 52. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Harun'un ortasında arka direkte topla buluşan Massis Gülük, fileleri kafasıyla havalandırarak takımının beraberlik golünü kaydetti. Massis'in kaydettiği beraberlik golünün ardından rakip kalede ataklarını sıklaştıran Van Spor, sonradan oyuna giren Hasan Bilal'in 89. dakikada kaydettiği jeneriklik golle rakibini 2-1 mağlup etmesini bildi ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Belediye Derincespor karşısında ligin ilk maçında beklenen performansı ortaya koyamayan Van Spor'un, sahadan galip ayrılması taraftarları bir nebze de olsa mutlu etti.

Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, son haftanın en başarılı on bir sporcusu belirlendi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Van Spor'da, Belediye Derincespor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve takımının beraberlik golünü kaydeden Massis Gülük de yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Van Spor'dan Massis Gülük, Bucaspor'dan Sefa Yılmaz, Yasin Öztekin, Giresunspor'dan Şahin Dik, Ankara Demirspor'dan Güney Tutcuoğlu, Burak Yamaç, Somaspor'dan Kenan Fakılı, Menemen FK'dan Mazlum Demir, Aksarayspor'dan Ercan Yazıcı, Elazığspor'dan Berşan Yavuzay ve Arnavutköy Belediyespor'dan Oğuz Çalışkan yer alan isimler oldu.