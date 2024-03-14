Ligin bitimine 8 hafta kala AcnTurk Sigorta Van Spor FK’de futbolcular ortak açıklama yaparak, arkalarında maddi destek göremediklerini dile getirdiler. Futbolcular; “Bu nedenle, alacaklarımızın ödenmemesi, takım olarak moral motivasyonumuzu ciddi şekilde etkilemektedir” vurgusu yaptı.

“SORUN DEĞİL ÇÖZÜM ODAKLI OLDUK”

AcnTurk Sigorta Van Spor FK futbolcuları tarafından yapılan ortak açıklamada; “Sevgili Vanspor Taraftarları ve Değerli Basın Mensupları, sezon başında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda maç, rakip ve koşul ayırt etmeksizin, biz futbolcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettik. Sorun değil çözüm odaklı olmayı tercih ettik” denildi.

“MADDİ AÇIDAN YETERLİ DESTEĞİ BULAMIYORUZ”

Maddi desteği arkalarında bulamadıklarını belirten futbolcular, yaptıkları açıklamada; “Ancak ligdeki konumumuz göz önünde bulundurulduğunda, Vanspor futbol takımı olarak maddi açıdan yeterli desteği arkamızda bulamadığımızı bildirmek isteriz. Feyat Başkanımızın ve yönetimin maddi açıdan gerekli mücadeleyi verdiğini görüyoruz. Ama bilindiği üzere, profesyonel sporda başarı ve futbolcuların performansı, mali güvencelerle yakından ilgilidir” diye kaydetti.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Yaşanan durumun moral motivasyona etkisinden söz edilen açıklamada şöyle denildi; “Bu nedenle, alacaklarımızın ödenmemesi, takım olarak moral motivasyonumuzu ciddi şekilde etkilemektedir. Bu sorunlar gelinen bu noktada somut bir çözüme henüz kavuşmamıştır. Şampiyonluk gibi büyük bir hedefe ulaşabilmek için tüm şehrin, her kesiminden insanın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz.

Bizler, Vanspor’un renklerini taşıyan ve bu formayı gururla giyen futbolcular olarak, bugüne kadar sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ettik. Ancak biz futbolcuların daha iyi koşullarda performans gösterebilmesi için yaşadığımız mali sorunların bir an önce giderilmesinin şampiyonluk yolunda önemli olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”