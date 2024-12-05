Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Bursaspor ile karşılaşan Artı Değer Van Spor FK, normal süresi ve uzatmaları 2 - 2 biten müsabakayı penaltı atışları sonrası kazanarak adını 5. tura yazdırdı. Nefes kesen maçta gülen taraf Artı Değer Van Spor FK oldu.

KAZANDIK PAYLAŞIMI

Penaltılarla Bursaspor'u 7-6 mağlup eden Van Sporlu futbolculardan maç sonrası 'kazandık' paylaşımı geldi. Bursaspor'u eleyerek adını 5. tura yazdıran Van Sporlu futbolcular, soyunma odasından samimi bir paylaşımda bulundu.