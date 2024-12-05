Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada dolanan "Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı, yerine Van Valisi kayyım olarak atandı" iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Van Büyükşehir'e kayyım atanmadığına yönelik yapılan açıklamada "eşbaşkanlarımız görevlerinin başındadır" notu düşüldü.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan o açıklama:

Sosyal Medya üzerinden bazı trol hesaplar tarafından sahte bir belgeye dayanarak, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyım atandığına yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgilerin gerçek dışı olduğu, belgenin de sahte olduğunu belirtiyor, halkımızın bu tarz sahte paylaşımlara itibar etmemesini bekliyoruz.

Bilinmeli ki bu şekilde yapılan paylaşımların amacı halkın kafasını karıştırmak, doğru temelde gösterilen iradeyi sahiplenme tavrında ikircik yaratma amaçlıdır. Eşbaşkanlarımız görevlerinin başındadır ve çalışmalarını tam bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...