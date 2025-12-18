Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi için hazırlık başladı.

3,2 MİLYAR LİRA BORÇ SİLİNECEK

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

YARGI PAKETİNDE YER ALIYOR

İlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

1 MİLYON 477 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

GSS PRİM BORCU NEDİR?

GSS prim borcu, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan bireylerin, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Genel Sağlık Sigortası kapsamında devlete ödemeleri gereken prim tutarını ifade ediyor.

Bu borç, sistem tarafından otomatik olarak tescil edilen kişilere gelir testi sonucuna göre belirleniyor.

GSS prim tutarı, 21 Kasım’da brüt asgari ücretin yüzde 3’ünden yüzde 6'sına yükseltilmişti.

Böylece prim tutarı, 780 TL'den 1560 TL'ye çıkmıştı.