Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede, başvuru sürecinin sonuna gelindi.

Başvuru süreci e-Devlet'te 18 Aralık Perşembe, bankalarda 19 Aralık Cuma günü sona erecek.

5,5 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olabilme fırsatı sunan proje; ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar 5,5 milyon başvuru yapıldı.

İLK KURALAR 29 ARALIK'TA ÇEKİLECEK

Projede 3 farklı tip konut yer alacak. 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve yine 2+1 80 metrekare evler satışa sunulacak.

Projede; engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Ayrıca 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, 18-30 yaş arası gençler için ise yüzde 20 kontenjan planlandı.

Sosyal konutlar için ilk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek. Şubat 2026 sonuna kadar kura süreci devam edecek. İlk konutların teslimatının ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.