Uzun süredir lig hazırlıklarını sürdüren, yeni yönetim, yeni teknik kadro ve çoğunluğu yeni futbolculardan oluşan yapılanmasıyla Van Spor FK, ilk resmi lig maçına bugün çıkacak.

Saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç Van Spor FK’nin cezası nedeniyle seyircisiz olacak.

İlk maça taraftar desteğinden yoksun çıkacak olan Van Spor FK, taraftarlarının desteğini tribünlerde olmasa da yanında hissedeceğini bildiren bir mesaj yayımladı.

Van Spor FK tarafından yayımlanan mesajda; “Bu hafta tribünler sessiz olsa da, yüreklerinizin sesi sahada yankılanacak; ruhunuz yeter! Başlıyoruz” denildi.

FUTBOLCULARDAN MESAJ VAR

Van Spor’un ilk maçta taraftarından yoksun sahaya çıkacak olması hem futbolcuları hem taraftarları üzse de, her iki taraf da galibiyete inanıyor.

Maç öncesi taraftarlara seslenen Van Sporlu futbolcular; “Öncelikle taraftarların olmaması bizim için önemli bir eksik ancak çok iyi hazırlandık, çok çalıştık. Maçı kazanmayı çok istiyoruz. Bu takım şampiyonluk için kuruldu, onun için buradayız. İlk maçtan başlayarak kazana kazana ilerlemek istiyoruz. Taraftarlarımız ilk maç sahada olmasa da bu maçı kazanarak onlara da armağan etmek istiyoruz” dediler.

Bu hafta tribünler sessiz olsa da, yüreklerinizin sesi sahada yankılanacak; ruhunuz yeter!



Başlıyoruz ♥️🖤@vansporfk pic.twitter.com/SOcq0qncoC — Vansporfk (@vansporfk) August 31, 2024