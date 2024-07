Van Spor FK’den yapılan açıklamada, yönetimin kısa bir süre önce göreve başladığı belirtilerek, maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığı aktarıldı.

Transferi açıklanan ancak ismi henüz açıklanmayan futbolcuların Çarşamba günü camiayla buluşturulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada; “Kıymetli Van Spor camiası, değerli taraftar grubu başkan ve üyeleri, siz kıymetli gönüldaşlarımız; süreçle ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Bildiğiniz üzere, göreve geleli sadece birkaç gün oldu. Bu büyük camianın ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bizler ekip olarak bu camiaya uzak insanlar değiliz. Geçmişten bugüne neler yaşandığını biliyor, şahit oluyoruz, olduk da” denildi.

“EN DOĞRUSUNU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Açıklamada; “Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar elimizden gelenin fazlasını yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin taleplerini her an takip ediyor, değer veriyor ve baz alıyoruz. Gerek teknik ekibimizle gerek transfer komitemizle her an istişare içerisinde olup en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Camiamız adına, şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda, bizler üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Ancak sosyal medyadan yazılan ve çizilen haksız eleştiriler, bizleri bir yana bırakın, takım arkadaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. Sizlerden bu süreçte hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“ŞAMPİYONLUK TAKIM İŞİ…”

Taraftarların, transferler konusunda sabırlı olması istenen açıklamada şöyle denildi; “Bu süreçte yayınladığımız fakat ismini duyurmadığımız transferlerimizi nasip olursa Çarşamba günü camiamızla buluşturmayı hedefliyoruz. Şampiyonluk takım işi; bu takımın en önemli oyuncusu siz taraftarlarımız, gönüldaşlarımızdır. Şunu bilmenizi isteriz ki maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmıyoruz. Sizleri sabırlı olmaya davet ediyor, sevdamız olan Van Spor’umuz için her şeyi yapacağımızdan şüphe duymamanızı istirham ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.”