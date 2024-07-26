Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Van Spor FK, diğer taraftan transferlerini sürdürüyor. Son olarak Eren Albayrak’ı transfer eden Van Spor FK, heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Taraftarlar şampiyonluk hasretiyle, Van Spor’un yaptığı transferleri yakından takip ederken, Van Spor FK resmi sosyal medya hesabından 10 numara paylaşımı geldi.

10 numara paylaşımı yapan ve yüzde 99 transferin tamam olduğunu gösteren bir görsel paylaşan Van Spor FK taraftarlarında heyecan uyandırdı.

Paylaşımı gören taraftarlar transferin kim olduğunu merak ettiğini dile getirdi.

Van Spor FK’nin 10 numara transferini bugün – yarın açıklaması bekleniyor.

İşte o paylaşım: