Van Spor Futbol Kulübü yeni sezonda teknik direktör Ümit Bozkurt ile yolları ayırma kararı almış ve sıkı bir arayışa girmişti. Taner Taşkın, Mesut Bakkal ve Tahsin Tam'ın da aralarında bulunduğu bazı teknik direktörlerle görüşme gerçekleştiren Van Spor FK, şampiyonluk yolunda yeni teknik direktörünü belirledi. Yeni sezonda Tahsin Tam ile anlaşmaya varan Van Spor FK, imza sonrası resmi açıklama yaptı.

Van Spor FK, resmi sosyal medya hesaplarından, "Hoşgeldin Tahsin Tam, Bi xêr hatî Tahsin Tam. Kulübümüz Teknik Direktör Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. Hocamıza yeni sezonda başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Tahsin Tam daha önce Ankara Keçiörengücü, Çorum FK, Bursaspor, Karacabey Belediyespor ve Bodrum FK gibi takımları çalıştırmıştı.

ÇORUM'U ŞAMPİYON YAPAN HOCA

Tahsin Tam, Çorum FK ile çıktığı 25 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Maç başına 2,48 puan ortalaması ile sezonu 79 puanla şampiyon tamamlayan Çorum FK, Tam yönetiminde oynadığı 25 maçta attığı 50 gole karşılık kalesinde 12 gol görmüştü.