Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Van Spor FK, zor deplasmanda Ankara Demirspor’u iyi bir oyunla 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ancak son haftalarda kötü bir gidişat sergileyen Artı Değer Van Spor FK, çok iyi bir mücadele ortaya koyarak şeytanın bacağını kırdı ve haftalar sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

MAÇIN ADAMI MERT ÖRNEK

Van Spor FK'de maçın en başarılı ismi ise Mert Örnek oldu. 27 yaşındaki başarılı sağ kanat oyuncusu Mert Örnek, son zamanlarda oynadığı futbol ile göz doldurmaya devam ediyor. Aksaray ve Arnavutköy maçında başarılı bir performans sergileyen Mert Örnek, Ankara Demirspor maçında kaydettiği gol ile de performansını taçlandırdı.

Ankara Demirspor maçında Medeni Bingöl'ün de performansıda oldukça beğenildi.