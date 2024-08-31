Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK’de yönetim bilet fiyatlarını belirledi. Sezon boyunca sabit fiyat uygulanacağını bildiren yönetim, kapalı (Batı tribünü) 150 TL, maraton (Doğu tribünü) 150 TL ve kale arkası bilet fiyatlarını ise 80 TL olarak açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı grupta mücadele edecek Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamladı ve evinde seyircisiz oynayacağı ilk maça kenetlendi.

2024-2025 sezonu için yeni yönetim ve yeni transferler ile gündeme gelen temsilcimiz Van Spor FK, Vanlıların ve Van Spor’a gönül vermiş taraftarların ekonomik zorluk çekmeden maçları tribünlerde izlemeleri için bilet fiyatlarını düşük tuttuğunu açıkladı.

Yeni sezonda sahada ter dökecek olan Van Spor’un bu sezon tribün bilet fiyatları paylaşıldı. Van Spor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu bilet fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

HANOĞLU: “BİLET FİYATLARI MAKUL SEVİYEDE”

Genel Sekreter Hanoğlu, “Taraftarların ve camianın bizden büyük transfer beklentisi vardı. Bizler de yönetim olarak sözümüzü tuttuk ve yeni transferlerle iyi bir takım kurduk. Van Spor sevdalıları maça gelsin diye de bilet fiyatlarını da düşük seviyede tutmaya çalıştık. Kapalı tribünler için bilet fiyatlarını 150 TL, kale arkası tribün bilet fiyatlarını ise 80 TL olarak belirledik. Fiyatlar gayet uygun. Dolayısıyla Van Spor’a destek verecek taraftarlarımızın 15 günde bir 150 TL verip takımlarının yanında olacaklarına inanıyorruz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.