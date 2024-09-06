Yeni sezona galibiyetle başlayan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Artı Değer Van Spor FK, sol kanadığını güçlendirmek için yeni bir transfere imza attı.

Bu yıl yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Artı Değer Van Spor FK, transfer hamlesine bir yenisini daha ekledi.

Artı Değer Van Spor FK, Konyaspor’da forma giyen sol bek Rıdvan Dönmez’i, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfere ilişkin olarak Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Kulübümüz, Konyaspor’da forma giyen başarılı sol bek Rıdvan Dönmez ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Bu transferin camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.