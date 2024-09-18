Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ve 3 haftada 7 puan toplayarak 2. sırada bulunan Artı Değer Van Spor FK’de 2 futbolcu sakatlandı.

Van Spor’un başarılı isimleri Ayberk Kaygısız antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşarken, futbolcunun antroskopi ameliyatı olmasına karar verildiği öğrenildi.

Bir değer başarılı futbolcu Masis Gülük de Giresunspor ile oynanan maçta sakatlandı. Gülük’ün sağ ayak tarak kemiğinde strese bağlı bir kırık tespit edildiği bildirildi.

Her iki futbolcunun da bir süre takımdan ayrı kalacağı kaydedildi.

Van Spor FK tarafından sakatlıklara ilişkin yapılan paylaşımda; “Futbolcularımızdan Ayberk Kaygısız, antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası detaylı sağlık kontrollerinden geçmiş ve antroskopi ameliyatı olmasına karar verilmiştir. Giresunspor karşılaşmasında sakatlanan bir diğer oyuncumuz Masis Gülük’ün ise yapılan tetkikler sonucunda sağ ayak tarak kemiğinde strese bağlı bir kırık tespit edilmiştir. Her iki futbolcumuzun da tedavi süreçlerine ivedilikle başlanmış olup, en kısa sürede, eskisinden daha güçlü ve formda bir şekilde aramızda göreceğimize inanıyoruz. Ayberk ve Masis‘e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sabırlı ve başarılı bir iyileşme dönemi diliyoruz” denildi.