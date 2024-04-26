TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK karşı karşıya geldi. İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maç AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin 2 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonrası, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. PFDK’dan Van Spor’a 48 bin TL para cezası çıktı.

PFDK kararında; “AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nın, 21.04.2024 tarihinde oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.-AcnTurk Sigorta Van Spor Fk TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 48.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.