TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lig heyecanı yarın kaldığı yerden devam edecek. Zirve mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kendi sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak.

Kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını yapan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rakibi karşısında galibiyete ulaşmak istiyor.

Ligin 32. hafta maçında lider Esenler Erokspor’un mağlup olmasının ardından deplasmanda Karacabey Belediye Spor ile 2 – 2 berabere kalarak fırsat tepen ve 2.’lik koltuğunu da kaptıran AcnTurk Sigorta Van Spor FK, konuk edeceği Ankaraspor’u mağlup ederek evinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Bu maç öncesi AcnTurk Sigorta Van Spor FK oynadığı 30 maçtan 19’unu kazanırken 6’sında rakipleri ile berabere kaldı. 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz, bu maçlarda attığı 50 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 63 puanla 3. sırada bulunuyor.

Ankaraspor ise bu sezon oynadığı 31 lig maçından 14’ünü kazanırken 11’inde berabere kaldı. 6 kez rakiplerine mağlup olan Ankaraspor, 39 gol kaydederken 26 gole engel olamadı. Ankaraspor 53 puanla 6. sırada yer alıyor.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor maçı yarın (03.04.2024) saat 15.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın oynanacak maçlar şu şekilde;

03.04.2024 15:00 1461 Trabzon FK - Ankara Demirspor

03.04.2024 15:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Nazilli Belediyespor

03.04.2024 15:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Altınordu

03.04.2024 15:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

03.04.2024 15:00 Esenler Erokspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

03.04.2024 15:00 Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

03.04.2024 15:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Bursaspor

03.04.2024 15:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Bucaspor 1928

03.04.2024 15:00 Acnturk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor