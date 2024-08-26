Geçtiğimiz yıl play-offlar’da 1461 Trabzon FK’yi kendi sahasında konuk eden ve rakibi ile 1 – 1 berabere kalarak play-off’a veda eden Van Spor FK, PFDK’ya sevk edilmiş ve 1 resmi müsabakada taraftarsız oynama cezası almıştı.

2024 – 2025 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, sezonun ilk maçında kendi sahasında Belediye Derince Spor’u ağırlayacak.

Kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, sezonun ilk maçında konuk edeceği rakibi karşısına, cezasından dolayı seyircisinden yoksun çıkacak.

Geçtiğimiz sezon play-off rövanş maçında kendi sahasında 1461 Trabzon FK’yi konuk eden Van Spor FK PFDK’ya sevk edilmiş ve 1 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. PFDK kararında; “AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin, 27.05.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK–1461 Trabzon FK TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denilmişti.

Bu karar sonrası 2024 – 2025 futbol sezonunun ilk resmi müsabakasına ligin 1. haftasında kendi sahasında Belediye Derince Spor karşısında çıkacak olan Van Spor FK, bu maçı seyircisiz oynayacak.

Van Spor FK – Belediye Derince Spor maçı 01 Eylül 2024 günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

TARAFTARLARLA BULUŞMA LİGİN 4. HAFTASINDA

Van Spor FK, kendi sahasındaki ilk maçı seyircisiz oynadıktan sonra 2 hafta üst üste deplasmana gidecek.

Ligin 2. haftasında Nazilli Belediyespor deplasmanına gidecek olan Van Spor FK, ligin 3. haftasında ise yine deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Van Spor FK, kendi sahasında taraftarları ile ligin 4. haftasında oynanacak olan Çimentaş Elazığspor maçında buluşacak. Bu maç 22 Eylül 2024 tarihinde oynanacak.