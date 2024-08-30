Van Spor FK, yeni Teknik Direktör Tahsin Tam ve yönetimiyle beraber, Kırmızı- Siyahlı ekibin yeni sezon lisanslı ürünlerinin satılacağı Van Spor Store Mağazasının açılışını gerçekleştirecek.

Açılış öncesi, Van Spor’un tanıtımını da yaptığı formalar storenin vitrinlerini süslemeye başladı.

Daha önce açılışı 30 Ağustos Cuma günü olarak belirlenen Van Spor Store Mağazasının açılışı teknik sorunlar nedeniyle 31 Ağustos Cumartesi gününe ertelendi.

Cumartesi Günü(31.08.2024) saat 17.00’de açılışı gerçekleştirilecek olan Store Mağazası, tüm taraftarların kolayca ulaşabileceği bir nokta olan Cumhuriyet Caddesi Beşyol Meydanında bulunuyor.

Açılışı gerçekleştirilecek Van Spor Store mağazasının açılışına il protokolünden katılımların da olacağı kaydedildi.

Store’de lisanslı Van Spor formaları başta olmak üzere birçok Van Spor renkleriyle hazırlanmış ürün satışa sunulacak.