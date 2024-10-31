Kırmızı Grup 10. haftasında Artı Değer Van Spor FK kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor ile karşılaşacak. Sahaya mutlak galibiyet için çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK, maçta taraftarlarının desteğini de arkasında görmek istiyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Artı Değer Van Spor FK – Somaspor arasında oynanacak maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin yayıncı kuruluştan açıklama geldi.

3 Kasım Pazar günü oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak olan maç, Van’ın ulusaldaki tek kanalı Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçı, Muhammet Emre Tekin'in anlatımıyla canlı olarak ekranlara taşınacak.

BİLETLER TARAFTARA HEDİYE EDİLECEK

Bu arada Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçı biletlerinin yönetim tarafından alınarak taraftarlara hediye edileceği açıklandı. Taraftarlar Van’da oynanacak Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçına ücretsiz olarak girebilecek.