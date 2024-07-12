Van Spor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, iç transferde bir isimle daha yeni sezonda devam etme kararını duyurdu.

Van Spor FK, 2024 – 2025 futbol sezonu planlaması kapsamında Burak Kavlak ile yeniden anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Van Spor FK, bu anlaşmayı “Sarı duvar ile yola devam” başlığı ile duyurdu.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Kulübümüz 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen başarılı futbolcu Burak Kavlak ile yeniden anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda futbolcumuz Burak Kavlak’a başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz” denildi.