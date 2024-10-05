Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın açılış maçında Artı Değer Van Spor FK ile lider Motolux 68 Aksarayspor karşı karşıya geliyor.

Saat 15.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç zirve yarışında büyük önem taşıyor. Her iki takımın da galibiyet için çıkacağı müsabaka öncesi ilk 11’ler ve yedek kulübesinde yer alacak isimler belli oldu.

İŞTE ÜMİT BOZKURT’UN İLK 11 TERCİHİ

Artı Değer Van Spor FK ile bu sezon ilk maçına çıkacak teknik adam Ümit Bozkurt’un da ilk 11 ve yedek kulübesi tercihi de belli oldu.

Zor maçta Ümit Bozkurt ilk 11’de Kurtuluş Yurt, Ahmet Eren, Burak Kavlak, Yusuf Abdioğlu, Medeni Bingöl, Eyüp Akcan, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Bekir Can Kara, Mert Örnek ve Fuat Bavuk’a yer verecek. Artı Değer Van Spor FK yedek kulübesinde ise Cantuğ Temel, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Rıdvan Dönmez, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Erdem Seçgin, Sergen Yatağan, Harun Kavaklıdere, Devrim Taşkaya ve Batuhan Kör oturacak.

KONUK EKİP KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER

Motolux 68 Aksarayspor’da ise ilk 11’de sahaya çıkacak isimler Ali Türkan, Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak, İbrahim Yılmaz, Atamer Bilgin, Muhammet Onur Başyiğit, Ahmet Abdullah Çakmak, Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün, Abdurrahman Canlı ve Onur Ural olacak.

Konuk ekipte yedek kulübesinde yer alacak isimler ise şunlar; Efehan Kaptan, Alperen Kuyubaşı, Doğan Ateş, Yasin Abdioğlu, Efe Niyazi Kurtulmuş, Behlül Aydın, Ahmet Kağan Malatyalı, Şahin Fıstıkcı, Alim Harlak ve Ercan Yazıcı.