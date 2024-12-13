Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, 15 Aralık Pazar günü sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi konuk edecek. Bu maçta görev alacak olan hakemler belli oldu.

15 Aralık Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak olan Artı Değer Van Spor FK - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçında Abdullah Volkan Aydın düdük çalacak.

Mehmet Pekmezci ve Muhammet Munir Dadı’nın yardımcı hakemlik yapacağı maçta Muhammed Mehmetcan Söylemez de dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sahasında mutlak galibiyet amaçlayan Artı Değer Van Spor FK, maç hazırlıklarını sürdürürken, ligin ilk devresindeki son iki maçını da kazanmak istiyor. Konuk ekip de alt sıralardan kurtulma çabası veriyor.