Van’a beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterirken, bazı yerleşim yerinin yollarının kapanmasına, okullara 1 günlük ara verilmesine sebep oldu. Van’da bugün de kar yağışının belli noktalarda etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji; bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari'de öğle saatlerine kadar, Van merkez ilçelerinde ise aralıklı olarak kar yağışlı olmasının beklendiğini, gece saatlerinde ise yer yer sis ve pus hadisesi tahmin edildiğini bildirdi. Meteoroloji Van için uyarılarda bulundu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildiren Meteoroloji, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” paylaşımı yaptı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Meteoroloji, kar yağışı için yaptığı uyarıda ise; “Bugün görülecek yağışların, Bitlis'in doğu kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, son uyarıyı da kuvvetli rüzgara ilişkin olarak şu şekilde yaptı; “Rüzgarın Van ilinin güneyi ile Hakkari çevrelerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”