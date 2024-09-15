TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 23. dakikada bulduğu gol ile 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda göz dolduran Van Spor FK, 62. Dakikada Fuat Bavuk'un golü ile eşitliği yakaladı.

İkinci yarı etkili bir oyun sergileyen Van Spor FK, bir çok gol pozisyonunu değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi.

Van Spor FK, grubunda 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.