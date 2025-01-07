Ligin ikinci devresine teknik direktör değişikliği ile başlayacak olan Artı Değer Van Spor FK, Antalya’da sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor.

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ancak özellikle kendi sahasında beklemediği sonuçlar alarak ilk devreyi 5. sırada tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci devresinde daha iyi sonuçlar almayı umuyor.

Bu doğrultuda takımın başına Teknik Direktör Serhat Gülpınar’a getiren yönetim, transfer arayışlarını da sürdürüyor.

Ligin ikinci devresine kadar Antalya’da kamp çalışmalarını sürdürecek olan Artı Değer Van Spor FK’nin, burada hazırlık maçları da yapması planlanıyor. Hazırlık maçları ile takımın eksiklerini görmek isteyen teknik heyet, lig maçları öncesi bu eksikleri gidermeyi amaçlıyor.

Artı Değer Van Spor FK, ligin 18. Hafta maçında deplasmanda Belediye Derince Spor ile karşılaşacak.