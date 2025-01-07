Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kış aylarının gelmesiyle birlikte Süphan Mahallesi'nde yer alan 2 bin 900 metrekarelik 5 doğalgazlı serada eksi 10’a varan sıcaklıklarda çiçek üretimi gerçekleştiriyor.

Seralarda menekşe, yıldız çiçeği, petunya, papatya, gazanya, kadife, kirli hanım, gül, zinya gibi 20'ye yakın çiçek türü yetiştirdiği belirtilen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının, bu yıl süs lahanası üretimine de başladığı aktarıldı.

Yaklaşık 2 ay önce teknik personel tarafından ekimi gerçekleştirilen tohumların, doğalgazlı seralarda 22 derece sıcaklıkta yetiştirildiği ve yeşermeye başladığı belirtildi. Süs lahanalarının, bahar aylarıyla birlikte kentin birçok cadde, sokak, park ve bahçesinde kullanılacağı ifade edildi.

Yapılan üretimle hem belediyenin dışa bağımlılığını azaltmayı hem de daha fazla çiçek çeşidiyle Van halkına estetik bir çevre sunmayı hedeflediklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Erdem Dara, “Belediyemiz bünyesinde 5 adet seramız bulunuyor. Bu seralarda çeşitli süs bitkileri üretimi yapıyoruz. Şu anda, daha önce tohumlarını ektiğimiz 70 bin süs lahanasının gelişim sürecini takip ediyoruz. Süs lahanalarımızı bahar aylarıyla birlikte kentimizle buluşturacağız” dedi.