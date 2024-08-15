Kayseri Erciyes'te kamp çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, gecikmeli başlayan hazırlık maçında Adana 01 FK ile karşılaştı.

İlk yarıyı penaltıdan kalesinde bulduğu golle 1-0 mağlup kapatan Van Spor FK, ikinci yarı etkili bir oyun sergiledi.

57. Dakikada Zafer Göktuğ Erdem ve 75. dakikada Harun Kavaklıdere'nin kaydettiği gollerle skoru 2-2'ye getiren Van Spor FK, bir çok net gol pozisyonunu da değerlendiremedi.

Adana 01 FK ile oynanan son hazırlık maçı 2-2 berabere bitti.

3 HAZIRLIK MAÇI YAPILDI

Erciyes'teki kampta 3 hazırlık maçı oynayan Van Spor FK, lige iddialı hazırlanıyor.

Hazırlık maçlarında eksik yanlarını gören Van Spor FK, eksikliklerin giderilmesi için özel çalışma başlattı.

8 Ağustos'ta Osmaniyespor'u 3-0 mağlup eden Van Spor FK, 10 Ağustos'ta Süper Lig takımlarından Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu.

14 Ağustos'ta Adana 01 FK ile son hazırlık maçına çıkan Van Spor FK, 2-2 berabere kaldı.