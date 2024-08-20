2024 – 2025 Futbol Sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, dün kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da yeni transferlerini duyuruyor.

Yeni Malatyaspor’un kiralıktaki oyuncularını çağırması sonucu kaleci arayışına giren Van Spor FK, tecrübeli eldiven Kurtuluş Yurt ile anlaştığını duyurmuştu. Van Spor FK, bir diğer transferini de defans bölgesine yaptı.

ONUR ÖZCAN VAN SPOR'DA

Ligde şampiyonluğu hedefleyen ve güçlü bir takımla sezona başlamayı amaçlayan Van Spor FK, defansını sağlamlaştırmak için yeni bir transfere imza attı.

Van Spor FK, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor forması giyen stoper Onur Özcan'ı renklerine kattı.

Van Spor FK transferi; "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan başarılı oyuncu Onur Özcan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.