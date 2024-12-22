Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta zorlu maratonun ilk devresi bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Önemli maçlara sahne olan Kırmızı Grup’ta bugün de heyecan dolu müsabakalar oynanacak.

Artı Değer Van Spor FK, devre arasına moralli girmeyi arzuluyor. Deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan temsilcimiz hanesine 3 puan yazdırmayı amaçlıyor.

Bugün Yeni Karaman Stadyumu’nda oynanacak Karaman Futbol Kulübü – Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü maçı saat 14.00’te başlayacak.

İlk 16 haftalık periyotta ev sahibi ekip 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı. 21 gol atan Karaman FK, kalesinde ise 15 gol gördü. Karaman FK 23 puanla 9. sırada bulunuyor.

Artı Değer Van Spor FK ise 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 5 kez de mağlubiyet yaşadı. 27 gol atan temsilcimiz, 17 gole ise engel olamadı. Artı Değer Van Spor FK, 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bugün oynanacak Karaman Futbol Kulübü – Artı Değer Van Spor FK maçında hakem Mikail Cihangir görev alacak. Maçın yardımcı hakemliklerini Sezgin Altun ve Şükrü Çavcı, 4. Hakemlik görevini ise Burak Kamalak yapacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta günün programı şu şekilde;

22.12.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Ankara Demirspor 22.12.2024 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Çimentaş Elazığspor 22.12.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Nazilli Spor A.Ş. 22.12.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Menemen Futbol Kulübü 22.12.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 22.12.2024 14:00 Somaspor - Giresunspor 22.12.2024 14:00 Serik Belediyespor - Merkür Jet Erbaaspor 22.12.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Motolux 68 Aksarayspor 22.12.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK