Kurtulmuş'u, Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve diğer yetkililer karşıladı.

Kurtulmuş, ziyareti kapsamında, Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelecek Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleriyle de görüşecek.

KURTULMUŞ'A VANLI İKİ İSİM DE EŞLİK EDİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kuzey Makedonya ziyaretine Vanlı milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Mustafa Bilici de eşlik ediyor. Kayhan Türkmenoğlu AK Parti'yi temsilen, Mustafa Bilici ise Gelecek-Saadet Partisi'ni temsilen ziyarette bulunuyor.