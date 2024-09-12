Bu yıl lige şampiyonluk parolası ile başlayan ve ligin ilk 2 haftasında 6 puan toplayarak zirveye yerleşen Artı Değer Van Spor FK, 3. hafta maçında Giresunspor ile karşılaşacak.

ANKARA’DA 3 GÜNLÜK KAMP

Geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Nazilli Spor A.Ş.’yi 3 – 0’lık skorla mağlup eden Artı Değer Van Spor FK, bu maç sonrası Van’a dönmedi. 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarını Ankara’da yapma kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda önceki gün Ankara’da top başı yapan Artı Değer Van Spor FK, hazırlıklarını burada sürdürüyor ve Cuma günü (yarın) maçın oynanacağı Giresun’a hareket edecek.

Rakibi karşısında galibiyet arayacak olan siyah – kırmızılı ekip çalışmalarını bu doğrultuda sürdürürken, ev sahibi ekip Giresunspor da yine sahaya galibiyet parolası ile çıkacak.

Her iki takımın da 3 puan için sahaya çıkacağı maç 15 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Giresun’da oynanacak.